Altınordu hatalarını kapatmak için düğmeye bastı
Altınordu corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı verimli geçirmeye çalışıyor. Bireysel antrenmanların yanı sıra teknik ekibin hazırladığı maç görüntülerini izleyen futbolcular hatalarından ders çıkarmaya başladı.
TFF 1.Lig temsilcisi Altınordu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada eksiklerini ve hatalarını kapatmak için düğmeye bastı. Teknik ekibin hazırladığı maç görüntülerini evlerinde cep telefonu ve bilgisayar üzerinden izleyen futbolcular, hangi pozisyonlarda hata yaptıklarını görerek hatalarından ders çıkarmaya başladı.
Oyunculara gönderilen görüntülerde bireysel hatalara dikkat çekildiği ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencilerine uyarılarda bulunduğu bildirildi. Fiziksel açıdan güç kaybına uğramamak için evlerinde bireysel antrenmanlarını sürdüren İzmir ekibine psikolog tarafından psikolojik destek de veriliyor.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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