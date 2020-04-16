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16 Nisan 2020, Perşembe
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Altınordu hatalarını kapatmak için düğmeye bastı

Altınordu hatalarını kapatmak için düğmeye bastı

Altınordu corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı verimli geçirmeye çalışıyor. Bireysel antrenmanların yanı sıra teknik ekibin hazırladığı maç görüntülerini izleyen futbolcular hatalarından ders çıkarmaya başladı.

1.Lig temsilcisi Altınordu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada eksiklerini ve hatalarını kapatmak için düğmeye bastı. Teknik ekibin hazırladığı maç görüntülerini evlerinde cep telefonu ve bilgisayar üzerinden izleyen futbolcular, hangi pozisyonlarda hata yaptıklarını görerek hatalarından ders çıkarmaya başladı.

Oyunculara gönderilen görüntülerde bireysel hatalara dikkat çekildiği ifade edilirken, teknik direktör 'nun öğrencilerine uyarılarda bulunduğu bildirildi. Fiziksel açıdan güç kaybına uğramamak için evlerinde bireysel antrenmanlarını sürdüren ekibine psikolog tarafından psikolojik destek de veriliyor.

  1. 16.04.2020
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