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15 Nisan 2020, Çarşamba
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bambaşka

Tatangalar bambaşka

'nun golcüsü , atmosferinden en çok etkilendiği stat olarak 'u söyledi.

Hekimoğlu'nun golcüsü , atmosferinden en çok etkilendiği stat olarak 'u söyledi. Taraftarların harika olduğunu söyleyen Balcı, " büyük taraftar" diye konuştu. Memleketinde oynadığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.
  1. 15.4.2020
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