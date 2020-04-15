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15 Nisan 2020, Çarşamba
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İyi yönetiyor

İyi yönetiyor

Koronavirüse karşı verilen savaşın başarılı olduğunu aktaran Portekizli santrfor, “ ve Portekiz ile kıyasladığımda çok iyi durumda” diye konuştu.

1. Lig ekiplerinden Altay'ın golcü futbolcusu Marco Paixao, yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda 'nin süreci iyi yönettiğini söyledi. İşi olmayanların evlerinde kalmaları gerektiği mesajını veren Portekizli golcü, "Maske kullanımı konusunda Türkiye ile ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum. İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu" diye konuştu. Kariyerini Altay'da tamamlamak istediğini belirten 35 yaşındaki santrfor, "Kalan 6 maçın hepsini kazanıp inşallah 'e çıkmak istiyoruz. Altay'da çok güzel günler geçirdim. Geçen yıl gol krallığı yaşadım. Tabii ki gol kralı olmak güzel bir duygu ama öncelik Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıdır. Ben kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum. Gelecek yılda da Altay formasını giyebilmek için kulüple görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı. Paixao'nun bu sezon Altay'da 18 golü bulunuyor.

YİNE 1 NUMARA
Paxiao, geçen sezon 1. Lig'de 29 gol atarak tüm zamanların rekorunu kırıp 'Gol Kralı' olmuştu. Bu sezon kupada 1, ligde 17 gol atarak 18 kez fileleri havalandıran 35'lik golcü yine 'Gol Krallığı' yarışında zirvede bulunuyor.

BAŞKANIMA TEŞEKKÜRLER
Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte Ali Tandoğan'ın ardından göreve gelen 'ın yanı sıra kulüpte teknik ve idari anlamdaki değişikleri ise şöyle yorumladı: "Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na teşekkür ediyorum. Zor gibi gözüken radikal bir değişikliğe imza attı. Bu kararın doğru olduğu ortaya çıktı. Hilmi Bozok ve idari görevlere geldi. Yalçın hocayı geçen yıllardan beri takip ediyorum. Oyun anlayışını beğeniyorum. İleride daha da başarılı olacaktır.

  1. 15.4.2020
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