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15 Nisan 2020, Çarşamba
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İdolüm

İdolüm Dani Alves

İstanbulspor'un tecrübeli ismi , örnek aldığı tek ismin olduğunu belirtti.

İstanbulspor'un tecrübeli ismi , örnek aldığı tek ismin olduğunu belirtti. Keçiörengücü'ne gitmesini en büyük pişmanlığı olarak vurgulayan Rıdvan, "Yaşım 29, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. İstanbulspor'da mutluyum" dedi.
  1. 15.4.2020
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