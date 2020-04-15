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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Artık özgürlük bitti

Artık özgürlük bitti

Hekimoğlu Trabzonspor’un hocası , kulüplerin koronavirüs nedeniyle artık altyapıya bağlı kalacağını söyledi.

Türk futboluna uzun yıllar altyapı hocası olarak hizmet verdikten sonra profesyonel olarak yoluna devam eden Hekimoğlu Trabzon FK , kulüplerin ekonomik anlamda özgürlüğünün sona ereceğini belirtti. Avcı, "Koronadan sonraki süreçte kulüpler kendi öz kaynaklarına dönecekler, ekonomik anlamda çok fazla özgür kulüpler olmayacak. Altyapıdaki arkadaşlarım, profesyonel takım çalıştırma fırsatı bulacak" diye konuştu. Avcı, "Play-offlar çok farklı olacak" ifadelerini de kullandı.
  1. 15.4.2020
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