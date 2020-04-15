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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Akhisar hak ediyor

Akhisar hak ediyor

: Kariyerimde altı şampiyonluğum var. Yedincisini istiyorum. Kalan altı haftada gerekeni yapacağız ve ile yeniden ’e döneceğiz.

1'inci Lig temsilcisi 'un tecrübeli oyuncusu kariyerindeki 7'nci şampiyonluğu yaşayacağına inandığını söyledi. Kariyerinde , ve ile toplamda 6 kupa kaldıran deneyimli oyuncu, "Şimdi sıra Akhisarspor'a geldi. Koronavirüs salgını yüzünden futboldan uzak kaldık ama bugünleri de ülkece atlatacağız. Liglerin yeniden başlamasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışında iddialıyız. Kalan 6 haftada gerekeni yapacağız ve yeniden 'e döneceğiz" dedi. K.Maraş'ta 3. ve 2. Lig'de, Erzurum'da 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de son olarak geçen sezon Gaziantep ile 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Ege ekibinde 28 lig maçına çıkan tecrübeli orta saha 8 gol atarak bir grafik ortaya koydu.
  1. 15.4.2020
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