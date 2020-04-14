Yılmaz Vural gururlu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural gururlu

gururlu

Yılmaz Vural gururlu

Akhısar , yeşil-siyahlı kulübe övgüler yağdırdı.

Akhısar , yeşil-siyahlı kulübe övgüler yağdırdı. Vural, "Buraya geldiğimde müzede iki kupa gördüm. ve . Bir de Avrupa'da ülkemizi temsil eden bir camia burası. İlçe takımı olmasına rağmen bunlar kolay değil. Akhisarspor'la gurur duyuyorum" dedi.
  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılmaz Vural gururlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA