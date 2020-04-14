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14 Nisan 2020, Salı
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tehlikesi

Pinto tehlikesi

'e olan borcu nedeniyle 6 puan silme ve 2 dönem yasağı alan , 'dan gelecek haberi bekliyor.

'e olan borcu nedeniyle 6 puan silme ve 2 dönem yasağı alan , 'dan gelecek haberi bekliyor. Şilili oyuncuya 510 bin Euro borcu bulunan Es- Es, bu parayı ödemezse küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
  1. 14.4.2020
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