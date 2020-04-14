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14 Nisan 2020, Salı
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Geç açılıyor!

Geç açılıyor!

sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, daha fazla skor üretiyor.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, daha fazla skor üretiyor. Ligde 28 haftada ilk yarılarda tutuk bir oyun sergileyen temsilcisi, attığı toplam 32 golün 24'ünü ikinci devrelerde bularak dikkatleri çekti.
  1. 14.4.2020
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