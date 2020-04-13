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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Murat’ın talibi çok

Murat’ın talibi çok

için birçok kulübü devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve bu sezon 10 maçta forma giyen 18 yaşındaki orta sahayı , , G.Birliği ve G.Antep FK'nın takibe aldığı ifade edildi.

için birçok kulübü devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve bu sezon 10 maçta forma giyen 18 yaşındaki orta sahayı , , G.Birliği ve G.Antep FK'nın takibe aldığı ifade edildi.
  1. 13.4.2020
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