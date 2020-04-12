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12 Nisan 2020, Pazar
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Maçlar seyircili oynanmalı

Maçlar seyircili oynanmalı

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik adamlarından , Akhisarspor ile hedefe ulaşacaklarını söyledi. Mayıs sonunda hayatın normale döneceğinin konuşulduğuna dikkati çeken Vural, "Haziranın başında başlarsa temmuzun ortasında şampiyonlar belli olur. Maçlar seyircili oynanmalı" dedi.

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik adamlarından , Akhisarspor ile hedefe ulaşacaklarını söyledi. Mayıs sonunda hayatın normale döneceğinin konuşulduğuna dikkati çeken Vural, "Haziranın başında başlarsa temmuzun ortasında şampiyonlar belli olur" dedi. vizesi alabileceklerini vurgulayan Vural, "Liglerin tescili konuşuluyor. Aman ha böyle bir şey olmasın. Seyircisiz bile oynanmasın. Futbolu taraftar için oynuyoruz" diye konuştu.
  1. 12.4.2020
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