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11 Nisan 2020, Cumartesi
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sahaya inecek

Menemen sahaya inecek

, 3 hafta sonra tesislerde toplamayı planladıklarını söyledi.

, 3 hafta sonra tesislerde toplamayı planladıklarını söyledi. Laleci, " çok özledik. Hedefimiz 3 hafta sonra sahada idmana çıkmak. Şu anda yardımcılarım 5'er isim alıyor ve konferansla idman yapıyoruz" dedi.
  1. 11.4.2020
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