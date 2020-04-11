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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Kontrat zamanı

Kontrat zamanı

’da yönetim, sözleşmesi bitecek 12 oyuncu için teknik heyetin raporunu bekliyor. Daha önce ve ’le protokol yapılmıştı.

'da 12 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. ekibinde stoperler Abdülhamit, ve İbrahim, sağ bekler , Mustafa Murat ve Yasin, sol bek Özgür, ön libero Tavares, orta saha oyuncuları Kerim ve Yılmaz, forvetler Paixao ve Yaser sezon sonunda serbest kalacak. Altay, Abdülkerim'i İttifak Holding Konyaspor'dan Erhan'ı Yılport Samsunspor'dan sezon başında, Kerim'i ise devre arasında FK'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yönetimin, teknik heyetin vereceği rapora göre bu oyuncularla ilgili görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Sezon bitmeden geçtiğimiz günlerde ve 'le ön protokol yapan siyah-beyazlılarda bir süre önce Leandrinho gözden çıkarılırken, Okon'la da yollar ayrılmıştı.
  1. 11.4.2020
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