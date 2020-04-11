Eskişehir’e 6 puan silme cezası - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehir’e 6 puan silme cezası

Eskişehir’e 6 puan silme cezası

Eskişehir’e 6 puan silme cezası

1. Lig ekibi 'a eski futbolcusu 'in geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 6 puan silme ve 2 dönem yasağı cezası verildi.

1. Lig ekibi 'a eski futbolcusu 'in geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 6 puan silme ve 2 dönem yasağı cezası verildi. Yapılan açıklamada, takımın eski oyuncularından Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin yapılan görüşmelerin kendisine sunulan ödeme planına rağmen olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Boffin'e alacaklarına karşılık 75 bin euro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100 bin avro teklif edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı TFF tarafından tebliğ edilmiştir.
  1. 11.4.2020
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