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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Cihan tesiste çalışıyor

Cihan tesiste çalışıyor

Altay'da çalışmalarını kulüp tesislerinde izolasyon kurallarına uyarak sürdüren file bekçisi , "Kalecilerin top hassasiyetini kaybetmemesi gerekiyor. kondisyon her oyuncu için geçerli ancak kalecilerin topla çalışması gerekiyor" dedi.

Altay'da çalışmalarını kulüp tesislerinde izolasyon kurallarına uyarak sürdüren file bekçisi , "Kalecilerin top hassasiyetini kaybetmemesi gerekiyor. kondisyon her oyuncu için geçerli ancak kalecilerin topla çalışması gerekiyor. İdman sahasında kimsenin dokunmadığı sadece benim dokunduğum iki top var. Saha kenarındaki duvarlara kendi vurduğum topları tutuyorum" dedi.
  1. 11.4.2020
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