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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Akhisar’ın sigortası Cocalic

Akhisar’ın sigortası Cocalic

Akhısar'da Cocalic, takımın defanstaki sigortası oldu. Boşnak stoper, bu sezon ligde 28 maçın 26'sında ilk 11'de görev yaptı.

Akhısar'da Cocalic, takımın defanstaki sigortası oldu. Boşnak stoper, bu sezon ligde 28 maçın 26'sında ilk 11'de görev yaptı. Bu maçların 24'ünde 90 dakika sahada kalan Cocalic, 28 sınavın tamamında oynayan Erhan ve 27 karşılaşmaya çıkan Gökhan'dan sonra en çok maçta forma giyen isim oldu. Akigo'da toplam dört teknik adamla çalışan 32 yaşındaki stoper, hepsinin vazgeçilmezi olarak 38 maça çıktı.
  1. 11.4.2020
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