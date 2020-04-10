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10 Nisan 2020, Cuma
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'Maçlar için sabırsızız'

'Maçlar için sabırsızız'

'un tecrübeli oyuncusu Mehmet Akyüz, ligin oynanması halinde 'e çıkacaklarına yürekten inanıyor.

34 yaşındaki forvet, "Sezonun süreceğini düşünüyorum. Adaletin sağlanması için de bu gerekiyor. Bir an önce bu virüsten kurtulup maçlara çıkmak için sabırsızlanıyoruz. 'e yükseleceğiz" dedi.

  1. 10.4.2020
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