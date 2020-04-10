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10 Nisan 2020, Cuma
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kampta

Altınordu kampta

'da 6 futbolcu corona virüsü salgını nedeniyle Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde karantina altında tutuluyor.

ekibinin 1-1'lik maçın ardından evi olan futbolcular izinli olarak evlerine giderken, Yasin, Muhammed, Okan, Kahraman ve Berkay, 24 gündür kamp merkezinden hiç çıkmadı.

  1. 10.4.2020
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