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10 Nisan 2020, Cuma
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’da şoku

Altay’da Deniz şoku

'da devre arasında kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

'da devre arasında kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ödemesi yapılmayan ön libero mukavelesini sonlandırıp kulüple bağlarını kopardı. Altay, anlaşma sağlayamadığı 31 yaşındaki futbolcuyla davalık oldu.

  1. 10.4.2020
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