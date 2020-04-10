Altay’da Deniz şoku

Altay'da devre arasında kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Deniz Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ödemesi yapılmayan ön libero mukavelesini sonlandırıp kulüple bağlarını kopardı. Altay, anlaşma sağlayamadığı 31 yaşındaki futbolcuyla davalık oldu.