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09 Nisan 2020, Perşembe
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Stadı’nda ikmal ertelemesi

Ordu Stadı’nda ikmal ertelemesi

Bir yıl önce tamamlanan ve koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin yapılması beklenen Yeni Stadı'nın ikmal ihalesi 2020'ye ertelendi.

Bir yıl önce tamamlanan ve koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin yapılması beklenen Yeni Stadı'nın ikmal ihalesi 2020'ye ertelendi. Sebebinin ise hizmete açılabilmesi için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 40 milyon liralık ihale şartnamesindeki eksikliklerin olduğu kaydedildi.
  1. 9.4.2020
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