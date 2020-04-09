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09 Nisan 2020, Perşembe
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Müslüm Baba çalıyor

Akhisarspor’lu : Maç öncesi statta çalınan müzik önemli. ’da çalıyordu nasıl hazırlanalım.

Türk futbolunun renkli simalarından , ilgi çekici açıklamalar yaptı. Bir radyo programına konuk olan Akhisar'ın 33 yaşındaki golcüsü karantina günlerini anlatırken, "Görüşmemek için 50 takla attığım arkadaşlarımla bile görüşeceğim, kahve içeceğim" dedi.. Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında stadyumlarda çalan müziklerin futbolcuları motive ettiğini söyleyen Keleş, forması giydiği dönemde zorlandığını belirtti. Tecrübeli golcü, "'da oynarken çalıyordu. Nasıl motive olabiliriz!" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Ergin bu sezon 18 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

  1. 9.4.2020
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