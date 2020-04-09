Müslüm Baba çalıyor

Türk futbolunun renkli simalarından Ergin Keleş, ilgi çekici açıklamalar yaptı. Bir radyo programına konuk olan Akhisar'ın 33 yaşındaki golcüsü karantina günlerini anlatırken, "Görüşmemek için 50 takla attığım arkadaşlarımla bile görüşeceğim, kahve içeceğim" dedi.. Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında stadyumlarda çalan müziklerin futbolcuları motive ettiğini söyleyen Keleş, Adanaspor forması giydiği dönemde zorlandığını belirtti. Tecrübeli golcü, "Adana'da oynarken Müslüm Baba çalıyordu. Nasıl motive olabiliriz!" ifadelerini kullandı.



33 yaşındaki Ergin bu sezon 18 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.