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09 Nisan 2020, Perşembe
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uygulasın

Herkes uygulasın

Altınordulu , “Hepimiz işe dönmek istiyoruz. Tek yolu herkesin üzerine düşeni yapması” diye konuştu.

1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Mert, koronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. "Evde Kal" prensibi nedeniyle Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan gurbetçi futbolcu, ", bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil insanlar olduğunu bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.
  1. 9.4.2020
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