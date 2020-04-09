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09 Nisan 2020, Perşembe
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Gollerle döneceğim

Gollerle döneceğim

Erzurumspor'un klas golcüsü , takımı 'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemediğini söyledi.

Erzurumspor'un klas golcüsü , takımı 'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemediğini söyledi. 35 yaşındaki santrfor, "Çok iyi durumdayken araya girdik. Taraftarlara söz veriyorum ligler başladığında onları gollerimle sevindireceğim" şeklinde konuştu. Pote'nin bu sezon Erzurum'da 26 maçta 9 golü var.
  1. 9.4.2020
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