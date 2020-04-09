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09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor 50 yaşında

50 yaşında

Akhisarspor 50 yaşında

'e dönme mücadelesi veren , bastı.

'e dönme mücadelesi veren , bastı. 8 Nisan 1970'te kurulan Ege'nin güzide ekibinin başkanı Fatih Karabulut, "Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarsporumuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
  1. 9.4.2020
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