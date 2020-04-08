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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Yusuf Şimşek: Tescil doğru olmaz

: Tescil doğru olmaz

Yusuf Şimşek: Tescil doğru olmaz

, ligin tescil edilmesi kararının doğru olmayacağını söyledi.

, ligin tescil edilmesi kararının doğru olmayacağını söyledi. Ligde iddiaları kalmadığını hatırlatan Şimşek, "Şartlar ne olursa olsun ligler tamamlanmalı. Tescil edileceğini düşünmüyorum. Bu yarıştaki takımlara da haksızlık olur" dedi. Tecrübeli hoca, video konferans yoluyla antrenman yaptırmadığını, oyuncuların verilen programı uyguladığını ifade etti.
  1. 8.4.2020
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