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08 Nisan 2020, Çarşamba
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‘Sıkıntılar geride kaldı’

‘Sıkıntılar geride kaldı’

'un başarılı ismi , "Sezon başındaki süreci ve puan silme cezaları beni etkiledi. Daha sonra fiziksel ve mental olarak kendimi toparladım. Sağlıklı bir şekilde futbola dönmeyi düşünüyorum" dedi.

'un başarılı ismi , "Sezon başındaki süreci ve puan silme cezaları beni etkiledi. Daha sonra fiziksel ve mental olarak kendimi toparladım. Sağlıklı bir şekilde futbola dönmeyi düşünüyorum" dedi. Mehmet evde geçirdiği süreç için, "İdmanlar dışında ailemle vakit geçiriyorum. Kitap okuyup film izliyorum. Yeğenlerimle Playstation oynuyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 8.4.2020
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