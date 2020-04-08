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08 Nisan 2020, Çarşamba
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müjdesi

Paixao müjdesi

ve ’yla yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, ’yla da büyük ölçüde el sıkıştı. 36 yaşındaki ‘’ kısa sürede imzayı atacak.

Zirve hesapları yapan , iç transfer harekatında hız kesmiyor. Daha önce ve 'yla sezon bitmeden anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 'da da mutlu sona yaklaştı. '' lakaplı Portekizli golcüyle üç kez masaya oturan yönetimin, büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 36 yaşındaki forvetin menajeriyle sıkı bir pazarlık yapan temsilcisinin ufak pürüzleri çözmeye çalıştığı bildirildi. Geçen sezon Altay formasıyla attığı 29 golle rekorları altüst eden, bu sezon da 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında yine zirvede yer alan 35 yaşındaki gol makinesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bazı takımların ilgilendiği öğrenildi. İki sezondur forma giydiği Altay'da mutlu olan Paixao'nun yuvada kalmak istediği, ancak kulüpten istediği rakamın düşük olmadığı ve fedakarlık yapması gerektiği ifade edildi.
  1. 8.4.2020
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