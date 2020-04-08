Oğulcan hasret kaldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Oğulcan hasret kaldı

Oğulcan hasret kaldı

Oğulcan hasret kaldı

'da. salgın öncesi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan , formasını çok özlediğini dile getirdi.

'da. salgın öncesi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan , formasını çok özlediğini dile getirdi. 7 maçı kaçıran 21 yaşındaki orta saha, "Takımımla antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek katkı sağlamak istiyorum. Sakatlık döneminde arkadaşlarımı tribünden destekledim. İnşallah kısa süre içinde tekrar futbola döneriz" ifadeleriyle özlemini dile getirdi.
  1. 8.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğulcan hasret kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA