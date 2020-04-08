Muhammed Mert: Herkes üzerine düşeni yapmalı
Altınordu'nun yetenekli futbolcusu Muhammed Mert, korona virüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
Altınordu'nun 25 yaşındaki başarılı futbolcusu Muhammed Mert, futbolu özlediğini açıkladı. Korona virüs salgını nedeniyle Kuşadası'ndaki A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesinde kalan Mert, "Herkes, bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz" diye konuştu.
"ALTINORDU İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"
Altınordu formasıyla 2 sezonda 61 maçta forma giyen, 7 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Muhammed Mert, "Hollanda'dan NEC Nijmegen ile Eredivisie'ye çıkan kadroda yer aldık. Altınordu ile de şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Bu sezon buna ulaşmamız imkansız. Ancak tecrübe kazandık ve önümüzdeki döneme umutla bakıyoruz" dedi. Tecrübeli oyuncu, kişisel hedefinin ise Süper Lig'de forma giymek olduğunu sözlerine ekledi.
Geçen sezon Hollanda ekibi Den Bosch'dan transfer edilen Muhammed Mert, bugüne kadar KRC Genk, NEC Nijmegen, Fortuna Sittard ve Vikingur ekiplerinde görev yaptı.
- 08.04.2020
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Yorum
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