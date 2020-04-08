Muhammed Mert: Herkes üzerine düşeni yapmalı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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: Herkes üzerine düşeni yapmalı

Muhammed Mert: Herkes üzerine düşeni yapmalı

'nun yetenekli futbolcusu , korona virüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

'nun 25 yaşındaki başarılı futbolcusu , futbolu özlediğini açıkladı. Korona virüs salgını nedeniyle Kuşadası'ndaki A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesinde kalan Mert, "Herkes, bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz" diye konuştu.

"ALTINORDU İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"
Altınordu formasıyla 2 sezonda 61 maçta forma giyen, 7 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Muhammed Mert, "'dan ile Eredivisie'ye çıkan kadroda yer aldık. Altınordu ile de şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Bu sezon buna ulaşmamız imkansız. Ancak tecrübe kazandık ve önümüzdeki döneme umutla bakıyoruz" dedi. Tecrübeli oyuncu, kişisel hedefinin ise 'de forma giymek olduğunu sözlerine ekledi.
Geçen sezon Hollanda ekibi 'dan transfer edilen Muhammed Mert, bugüne kadar KRC Genk, NEC Nijmegen, Fortuna Sittard ve Vikingur ekiplerinde görev yaptı.

  1. 08.04.2020
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