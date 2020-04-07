Menemen’in vazgeçilmezi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Menemen’in vazgeçilmezi

Menemen’in vazgeçilmezi

Menemen’in vazgeçilmezi

Menemenspor'un kaptanı , son 3 sezondur takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Menemenspor'un kaptanı , son 3 sezondur takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Sarı-lacivertlilere 2017-18 sezonunda Gümüşhanespor'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu, gösterdiği istikrarla en çok maça çıkan oyunculardan biri oldu. Geçen sezon ekibinin 2. Lig'deki şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve kaptanlığa getirilen Taşkın, bu yıl 25 lig maçında 2 bin 206 dakika forma giyerken, 3 gol atıp 3 de asist yaparak toplam 6 gole katkı sağladı.
  1. 7.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’in vazgeçilmezi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA