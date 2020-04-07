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07 Nisan 2020, Salı
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En Akhisarspor

En yaşlı takım Akhisarspor

1'inci Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor, ligin en yaşlı takımı olarak dikkat çekiyor.

1'inci Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor, ligin en yaşlı takımı olarak dikkat çekiyor. Sezon başında ligin en tecrübeli futbolcularını kadroya katan Akigoların yaş ortalaması 29.3. Kadrodaki isimlerden Burhan ve Muhammet Reis 35, Lukac ile Vrsajevic 34, Taha, Ergin ve Bjarnason ise 33 yaşında. Yeşil-siyahlı takımı 67 yaşındaki ligin en tecrübeli teknik adamı çalıştırıyor. Ligde Akhisar'ı yaş ortalamasında 29 yaşla Giresunspor ve 28.9 ortalamayla Altay izliyor.
  1. 7.4.2020
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