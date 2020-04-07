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07 Nisan 2020, Salı
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Dört büyükler göz bebeğimiz

Dört büyükler göz bebeğimiz

son dönemde kendi yetiştirdiği yetenekli oyuncuları vitrine çıkararak adından sıkça söz ettiren Altınordu'nun başkanı , 'de özkaynak sistemini uygulamanın başlı başına bir iş olduğunu belirterek şöyle konuştu.

son dönemde kendi yetiştirdiği yetenekli oyuncuları vitrine çıkararak adından sıkça söz ettiren Altınordu'nun başkanı , 'de özkaynak sistemini uygulamanın başlı başına bir iş olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Dört büyükler neden yapamıyor? Diyorlar, 'onları ellemeyin onlar bizim göz bebeğimiz'. Futbolcu oynayarak gelişir. Şampiyonluğa oynasak bu sezon Ravil gibi bir stoper çıkaramazdık. Dört büyükler nasıl çıkarsın."
  1. 7.4.2020
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