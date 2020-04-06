Murat Uluç: Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Murat Uluç: Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor

: Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor

Murat Uluç: Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü , corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin, maçların oynanarak mutlaka tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Altay TV'nin Instagram hesabı üzerinden başlayan canlı yayınlarına konuk olan Uluç, yaptığı açıklamada, liglere ara verilmesinin ardından teknik direktör 'ın oyunculara bir antrenman programı hazırladığını, tüm oyuncuların evlerinden idmanlarına devam ettiğini, zaman zaman tesislere gelerek sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda çalışma yaptıklarını aktardı.

" ve TFF, haziran başında ligleri tekrar oynatmayı planlıyor. Biz de ona göre bir hazırlık içindeyiz." ifadesini kullanan Uluç, şunları kaydetti:

"Korona salgını nedeniyle erteleme olmadan önce çok güzel bir hava yakalamıştık. Yaşanan süreçten dolayı şu anda imkanlar herkes için kısıtlı. Böyle bir durum yaşanmasını kimse istemezdi ama ligler başladığı zaman biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtulup eski günlerimize dönmek istiyoruz. Futbol camiası içinde birçok kesimle görüşüyoruz. Diğer kulüp temsilcileri ve yöneticilerle görüşmeler yapıyoruz. Herkes futbolun devam etmesini ve liglerin bitmesini istiyor. UEFA ve TFF de maçların bir şekilde tamamlanması gerektiği yönünde görüş belirtti. Gidişat mayıs sonu veya haziran başında maçların oynanacağı yönünde. Korona salgınından dolayı kimse net bir tarih veremiyor. Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor."

  1. 06.04.2020
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