Ligler oynanır
“Salgın nedeniyle ligler ve kulüplerin gelirleri düştü. Artık eskisi gibi büyük yıldız transferler olmayacak. Kalan 6 maçın yapılmasını bekliyorum. Tarih açıklanacak.”
DENGELER DEĞİŞECEK
Özkan, "Şahsi görüşüm, krizin sona ermesiyle birlikte Türkiye liglerinde kalan son altı maç oynanır ve ardından tatil başlar. Ancak bunun tarihini kestirebilmek benim için şu anda gerçekten çok zor" dedi. Özkan, "Kendilerini yeni hayata adapte etmeye çalışacak kulüpler, bir çıkış yolu arayıp öz kaynak sistemine daha fazla ağırlık verecek. Ülkemizde de bunun bir devlet politikası haline getirilip uygulanması gerekir. Üç beş kulübün yapmasıyla topyekûn bir ivme kazanamayız" değerlendirmesinde bulundu.
YATIRIM ŞART
Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, altyapıdan yetiştirmek yerine dışarıdan oyuncu almanın daha kolay olduğunu savunarak, "Oysa bu topraklar çok verimli ve bu çocuklara ne kadar çok yatırım yaparsak, bize o kadar çok karşılık verecekler. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Merih Demiral, Ozan Kabak ve daha onlarcası. Bunlar bizim evlatlarımız. Onlara inanmalı, güvenmeli ve yatırım yapmalıyız. Ülke olarak sadece futbol değil, her sektörde katma değeri yüksek, özel ürünlere yönelmeliyiz" diye konuştu
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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