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02 Nisan 2020, Perşembe
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Ligler oynanır

Ligler oynanır

“Salgın nedeniyle ligler ve kulüplerin gelirleri düştü. Artık eskisi gibi büyük yıldız transferler olmayacak. Kalan 6 maçın yapılmasını bekliyorum. Tarih açıklanacak.”

Altınordu Kulübü Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya futbolunun eskisi gibi olmayacağını, ligler ve kulüplerin gelirlerinin düşmesi nedeniyle eskisi gibi büyük rakamlarının görülmeyeceğini ileri sürdü. Seyit Mehmet Özkan, küresel çapta 50 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen piyasasında gelirlerin çok azalacağını, bundan da en çok pastada en büyük dilime sahip kulüpler ve liglerin etkileneceğini ifade etti.

DENGELER DEĞİŞECEK
Özkan, "Şahsi görüşüm, krizin sona ermesiyle birlikte liglerinde kalan son altı maç oynanır ve ardından tatil başlar. Ancak bunun tarihini kestirebilmek benim için şu anda gerçekten çok zor" dedi. Özkan, "Kendilerini yeni hayata adapte etmeye çalışacak kulüpler, bir çıkış yolu arayıp öz kaynak sistemine daha fazla ağırlık verecek. Ülkemizde de bunun bir devlet politikası haline getirilip uygulanması gerekir. Üç beş kulübün yapmasıyla topyekûn bir ivme kazanamayız" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIM ŞART
Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, altyapıdan yetiştirmek yerine dışarıdan oyuncu almanın daha kolay olduğunu savunarak, "Oysa bu topraklar çok verimli ve bu çocuklara ne kadar çok yatırım yaparsak, bize o kadar çok karşılık verecekler. Çağlar Söyüncü, , Merih Demiral, Ozan Kabak ve daha onlarcası. Bunlar bizim evlatlarımız. Onlara inanmalı, güvenmeli ve yatırım yapmalıyız. Ülke olarak sadece futbol değil, her sektörde katma değeri yüksek, özel ürünlere yönelmeliyiz" diye konuştu
  1. 2.4.2020
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