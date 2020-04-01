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01 Nisan 2020, Çarşamba
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O kupa gelecek!

O kupa gelecek!

'un kaptanı , Biz, takım halinde sahaya çıkacağımız günü iple çekiyoruz. Camiamız şunu bilmeli ki; ligler başladığında o kupa mutlaka Bursa’ya gelecek. Bu takım ait olduğu ’e dönecek” dedi.

'un tecrübeli orta saha oyuncusu , muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu'nun M. Ali Ekmekçi ile bursadabugün. com'da yaptığı programa katıldı. 39'luk kaptan, futbolu çok özlediklerini belirterek, "Bu sezon taraftarımızı bazen üzdük. Şu an tüm futbolcu arkadaşlarım gibi benim de büyük bir özlemim var. Takım halinde sahaya çıkacağımız günü iple çekiyoruz. Camiamız şunu bilmeli ki, ligler yeniden başladığında o kupa mutlaka Bursa'ya gelecek. Bu takım kesinlikle ait olduğu lig olan yere, yani 'e dönecek" diye konuştu.

YARIŞTA AVANTAJLIYIZ
Tecrübelı futbolcu, "Süper Lig şampiyonu Bursaspor, geçmişte yapılan hatalar yüzünden küme düşüp ve ekonomik anlamda da sıkıntı yaşasa da büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmedi" ifadelerini kullandı. Zirve yarışında avantajlı olduklarını vurgulayan Şahin, "Kazanmamız gereken bazı maçlarda kayıplar yaşadığımız doğru. Bunun için gerçekten de çok üzgünüz. Şu an 3. durumdayız. Ancak şu da unutulmasın ki, sezon başında silinen 3 puanımız da olsaydı, ligde ikinci sırada olurduk. Bu da şu anda Süper Lig'e çıkış biletinin elimizde olduğunu anlamına geliyiordu" dedi.

KORKTU DEDİRTMEM
39 yaşındaki Selçuk Şahin, 1 yıl daha futbol oynamak istediğini belirterek, "Şartları bilemem, ama kendime 'Koronavirüs yüzünden, bu yıl futbolu bıraktı' dedirtmem. Bursaspor'un şampiyon yapmadan futbolu bırakmam" diye konuştu.

EVDE ÇALIŞMAK VERİMLİ DEĞİL
Evde antrenman yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Selçuk Şahin, "Liglerin ertelenmesiyle apar topar 'a geldim. Evde çalışmak takım antrenmanı kadar verimli ve düzenli olmuyor" dedi.

İPTAL EDİLMEZ
Salgın hakkında konuşan Selçuk, "Futboldan önce düşünmemiz gereken en önemli şey insan sağlığı. Liglerin devam etmesi konusunda Avrupa'yla beraber bir karar alınacağı düşüncesindeyim. Ligin iptaline ya da yok sayılmasına ihtimal vermiyorum" ifadesini kullandı.

  1. 1.4.2020
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