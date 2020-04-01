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01 Nisan 2020, Çarşamba
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’e süper takip

Ali Keten’e süper takip

1. Lig ekiplerinden 'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya 'dan sonra Y. talip oldu.

1. Lig ekiplerinden 'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya 'dan sonra Y. talip oldu. 2 yıllık kontratı bulunan ve savunmanın her bölgesinde oynayan Ali için sezon sonu görüşülecek. Ali Keten'e
  1. 1.4.2020
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