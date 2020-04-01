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01 Nisan 2020, Çarşamba
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6 bin yardım kolisi

6 bin yardım kolisi

, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor.

Adana Demir, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Başkan Murat Sancak, Adana'da aracılığıyla 6 bin yardım kolisi dağıtmaya başladıklarını duyurdu.
  1. 1.4.2020
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