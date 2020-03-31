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31 Mart 2020, Salı
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Öner: Kararlara saygılıyız

Öner: Kararlara saygılıyız

'un 23 yaşındaki golcüsü , koronavirüs nedeniyle yaşadıkları süreci anlattı.

'un 23 yaşındaki golcüsü , koronavirüs nedeniyle yaşadıkları süreci anlattı. Genç futbolcu, "10 gündür evdeyiz. Bize verilen çalışma programı dahilinde antrenman yapıyoruz. Takım arkadaşlarımla da ara ara görüşüyoruz" dedi. Lİgin devam edip etmemesiyle ilgili fikrini de açıklayan İbrahim Halil, "Performans olarak geriye gittik. Ama verilecek karara da saygılıyız. Gerekirse çıkıp oynayacağız. Bu her futbolcu için geçerli" dedi.
  1. 31.3.2020
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