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31 Mart 2020, Salı
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Karacabey’de tescil beklentisi

Karacabey’de tescil beklentisi

'de bu sezon profesyonel liglerin ilk ve tek şampiyonu olan 3. Lig 3. Grup lideri , 'nin vereceği kararı bekliyor.

'de bu sezon profesyonel liglerin ilk ve tek şampiyonu olan 3. Lig 3. Grup lideri , 'nin vereceği kararı bekliyor. Yarışı zirvede noktalayan ekibinde teknik direktör Erdoğan Yılmaz, "Futbolcular evlerinde. Salgın biter maçlar çıkarsa gençlerle oynarız. Liglerin tescilini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
  1. 31.3.2020
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