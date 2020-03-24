Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü
BB Erzurumspor, acı haberi duyurdu... Daha önce mavi beyazlılarda futbol oynamış Yusuf Duruk'un, Hatay'da askerlik vazifesini yaptığı sırada şehit düştüğü açıklandı.
Erzurumspor acı haberi verdi... TFF 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü aktardı.
Mavi-beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 18:00
- Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü
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