Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Durak şehit düştü  - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü

'da forma giyen şehit düştü

Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü

BB , acı haberi duyurdu... Daha önce mavi beyazlılarda futbol oynamış 'un, 'da askerlik vazifesini yaptığı sırada şehit düştüğü açıklandı.

acı haberi verdi... TFF 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen 'un, 'da şehit düştüğünü aktardı.

Mavi-beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 18:00
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