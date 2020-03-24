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24 Mart 2020, Salı
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'dan önlemli start

Altay'dan önlemli start

ekibi, dezenfekte işleminin yapıldığı tesiste çalışmalara başladı. Şube Sorumlusu Bozok, gereken önlemin alındığını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 3 gün izin yapan , dün dezenfekte işlemi yapılan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör 'ın antrenman öncesinde tüm futbolcular ve personelle toplantı yaptığı bildirildi. Futbolcuların çalışması için gerekli ortamın hazırlandığını aktaran Bozok, "Şu anda tüm tedbirler üst seviyede alındı. Hijyen ve sağlık koşulları kapsamında tesislerimizde hiçbir sıkıntı yok. 10 gündür tesislere ziyaretçi kabul etmiyorduk. Hocamızın planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 24.3.2020
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