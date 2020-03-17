Diriliş Hatay - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Diriliş Hatay

Diriliş Hatay

Diriliş Hatay

Ümraniye’yi yenen Hatay’da yüzler gülmeye başladı. Teknik adam Altıparmak, yeni bir serinin başlangıcı olacağını ve ’e yükseleceklerini dile getirdi.

1. Lig'in lideri Hatayspor, 3 maç aradan sonra kazanarak yolunda önemli adım attı. Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Hatay ekibi, 3 hafta aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadı. 53 puana ulaşan ve liderliğini sürdüren Hatayspor, bu galibiyetle Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör , yeni bir seriye başlayacaklarını ifade etti. Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç maç sonra kazanmamız takımın kendine gelme sini sağladı. İyi oynadığımız maçlarda puan kaybetmiştik. Ümraniye galibiyetiyle yeni bir seriye başlayacağız. Haftaya İstanbulspor'la oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Sonunda Süper Lig'e yükselen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 17.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diriliş Hatay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN