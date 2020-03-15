Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Koronavirüs'ün tüm dünyayı etkisi altına alması spor müsabakalarını olumsuz etkiledi. Türkiye'de tüm maçlar seyircisiz oynanacak. B.B. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

AKHİSARSPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de en kritik mücadelelerden biri olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

AKHİSARSPOR- B.B. ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 1. Lig'de oynanacak olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.