Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi?
TFF 1. Lig’de kritik karşılaşma! Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden iki takım karşı karşıya geliyor. Akhisarspor sahasında B.B. Erzurumspor’u konuk edecek. Yılmaz Vural’ın öğrencileri 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Mehmet Özdilek’i takımın başına getiren B.B. Erzurumspor’da hedef mutlak galibiyet. İki takımın taraftarları maçla ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Koronavirüs'ün tüm dünyayı etkisi altına alması spor müsabakalarını olumsuz etkiledi. Türkiye'de tüm maçlar seyircisiz oynanacak. B.B. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.
AKHİSARSPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'de en kritik mücadelelerden biri olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.
AKHİSARSPOR- B.B. ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
TFF 1. Lig'de oynanacak olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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