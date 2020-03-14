Seri sürecek
Karagümrük engelini de geçmek istediklerini belirten Altay teknik direktörü Koşukavak, “Deplasmandaki sorunumuzu aşarak yenilmezlik serisini sürdüreceğiz” diye konuştu.
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra ilk 2 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren 42 puanlı Altay, bugün deplasmanda aynı puanı paylaştığı Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. 5 maçtır kaybetmeyen siyahbeyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak, seriyi sürdürmek istediklerini belirtti.
SORUNU ÇÖZECEĞİZ
Çıkış yakaladıklarını hatırlatan Koşukavak, "5 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir futbol da oynuyoruz. Fakat deplasmanda bir türlü kazanamıyoruz. Bu sorunu çözersek daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bugün zorlu bir maç olacaktır. Rakibimiz de zirveyi kovalıyor. Kazanarak önlerine geçmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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