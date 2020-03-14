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14 Mart 2020, Cumartesi
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Seri sürecek

Seri sürecek

Karagümrük engelini de geçmek istediklerini belirten Altay teknik direktörü Koşukavak, “Deplasmandaki sorunumuzu aşarak yenilmezlik serisini sürdüreceğiz” diye konuştu.

1. Lig'de lider Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra ilk 2 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren 42 puanlı Altay, bugün deplasmanda aynı puanı paylaştığı 'le kozlarını paylaşacak. 5 maçtır kaybetmeyen siyahbeyazlılarda , seriyi sürdürmek istediklerini belirtti.

SORUNU ÇÖZECEĞİZ

Çıkış yakaladıklarını hatırlatan Koşukavak, "5 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir futbol da oynuyoruz. Fakat deplasmanda bir türlü kazanamıyoruz. Bu sorunu çözersek daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bugün zorlu bir maç olacaktır. Rakibimiz de zirveyi kovalıyor. Kazanarak önlerine geçmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.

  1. 14.3.2020
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