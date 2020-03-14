Seri sürecek

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra ilk 2 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren 42 puanlı Altay, bugün deplasmanda aynı puanı paylaştığı Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. 5 maçtır kaybetmeyen siyahbeyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak, seriyi sürdürmek istediklerini belirtti.

SORUNU ÇÖZECEĞİZ

Çıkış yakaladıklarını hatırlatan Koşukavak, "5 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir futbol da oynuyoruz. Fakat deplasmanda bir türlü kazanamıyoruz. Bu sorunu çözersek daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bugün zorlu bir maç olacaktır. Rakibimiz de zirveyi kovalıyor. Kazanarak önlerine geçmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.