Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı
Bursaspor Kulübü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor'u konuk edecekleri karşılaşma öncesinde taraftarlarına resmi site üzerinden bir çağrıda bulundu.
TFF 1. Lig'de yarın Boluspor'u ağırlayacak Bursaspor, takımı tesislerden stada uğurlamayı planlayan taraftarına, bu organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç öncesinde, uğurlama organizasyonu planladığının öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizde de bu salgının önüne geçebilmek için spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu sebeple taraftarlarımızdan, gerçekleştirmeyi planladıkları uğurlama organizasyonundan vazgeçmelerini önemle rica ederiz. Bizlere her koşulda destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ederiz."
- 13.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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