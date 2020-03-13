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13 Mart 2020, Cuma
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'dan taraftarlarına çağrı

Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı

Kulübü, 1. 'in 28. haftasında 'u konuk edecekleri karşılaşma öncesinde taraftarlarına resmi site üzerinden bir çağrıda bulundu.

1. 'de yarın 'u ağırlayacak , takımı tesislerden stada uğurlamayı planlayan taraftarına, bu organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç öncesinde, uğurlama organizasyonu planladığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde de bu salgının önüne geçebilmek için spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu sebeple taraftarlarımızdan, gerçekleştirmeyi planladıkları uğurlama organizasyonundan vazgeçmelerini önemle rica ederiz. Bizlere her koşulda destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ederiz."

  1. 13.03.2020
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