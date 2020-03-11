Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi. Lacivert beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adamla her konuda anlaştığını açıkladı.
BB. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi resmen başladı. Lacivert-beyazlılar Erkan Sözeri'den boşalan göreve Mehmet Özdilek'in getirildiğini duyurdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;
Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.
Bu anlaşmayla birlikte teknik direktör Mehmet Özdilek eski takımına geri dönmüş oldu. Deneyimli teknik adam geçen sezon Süper Lig'de BB. Erzurumspor ile 17 maça çıkmıştı. Mehmet Özdilek yeni döneminde TFF 1. Lig'de Erzurumspor'un başarısı için uğraşacak.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 15:36
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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