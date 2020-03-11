Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...

resmen açıklandı! Yeni takımı...

Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...

1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. Lacivert beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adamla her konuda anlaştığını açıkladı.

BB. Erzurumspor'da dönemi resmen başladı. Lacivert-beyazlılar Erkan Sözeri'den boşalan göreve Mehmet Özdilek'in getirildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.

Bu anlaşmayla birlikte teknik direktör Mehmet Özdilek eski takımına geri dönmüş oldu. Deneyimli teknik adam geçen sezon Süper Lig'de BB. Erzurumspor ile 17 maça çıkmıştı. Mehmet Özdilek yeni döneminde 1. Lig'de Erzurumspor'un başarısı için uğraşacak.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 15:36
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