Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...

BB. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi resmen başladı. Lacivert-beyazlılar Erkan Sözeri'den boşalan göreve Mehmet Özdilek'in getirildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.





Bu anlaşmayla birlikte teknik direktör Mehmet Özdilek eski takımına geri dönmüş oldu. Deneyimli teknik adam geçen sezon Süper Lig'de BB. Erzurumspor ile 17 maça çıkmıştı. Mehmet Özdilek yeni döneminde TFF 1. Lig'de Erzurumspor'un başarısı için uğraşacak.