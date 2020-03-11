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11 Mart 2020, Çarşamba
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zor virajda

Eskişehir zor virajda

1. Lig’de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan sonuncu sıradaki , yarın direkt rakibi olan karşısında adeta final gibi bir maça çıkacak.

1. Lig'de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan sonuncu sıradaki , yarın direkt rakibi olan karşısında adeta final gibi bir maça çıkacak. Mücadele öncesinde Es-Es'in 16, 22 puanla düşme hattında yer alan Osmanlıspor'un ise 22 puanı bulunuyor.
  1. 11.3.2020
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