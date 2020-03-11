Dadaş'a gümrük şoku
Erzurumspor, play-off’a kalmak için mücadele eden Gümrük’ten 5 dakikada yediği 3 golle 3-1 kaybetti. İki golle oynayan Sobiech yıldızlaştı.
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'un takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off hesapları yapan Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada dengeleri, ilk yarının bitimine 1 dakika kala Ömer Şişmanoğlu değiştirdi. Tecrübeli golcü, 44'te Hamroun'un pasıyla ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu ilan etti.
9 MAÇTIR NAMAĞLUP
İkinci yarıda son 12 dakikada Karagümrük şov yaptı. Kırmızı-siyahlılar 78'de Sobiech'le eşitliği sağladı. İki dakika sonra Darri, Karagümrük'ü öne geçirdi. 83'te yine sahne alan Sobiech, İstanbul ekibinin galibiyetini ilan ederken, Darri 90'da kırmızı gördü: 1-3. Erzurum, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşarken, Ömer Erdoğan'ın öğrencileri yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.
ÖMER ERDOĞAN: SIRADA ALTAY VAR
Fatih Karagümrük teknik direktörü Ömer Erdoğan, Erzurum karşısında dönüşten mutlu olduğunu söyledi. İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Erdoğan, "Geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Son anlarda bulduğumuz gollerle kazandık. Şimdi artık Altay maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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Dadaş'a gümrük şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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