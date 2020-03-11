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11 Mart 2020, Çarşamba
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Dadaş'a gümrük şoku

Dadaş'a gümrük şoku

Erzurumspor, play-off’a kalmak için mücadele eden Gümrük’ten 5 dakikada yediği 3 golle 3-1 kaybetti. İki golle oynayan yıldızlaştı.

1. Lig'de lider Hatayspor'un takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off hesapları yapan 'ü konuk etti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada dengeleri, ilk yarının bitimine 1 dakika kala değiştirdi. Tecrübeli golcü, 44'te Hamroun'un pasıyla ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu ilan etti.

9 MAÇTIR NAMAĞLUP
İkinci yarıda son 12 dakikada Karagümrük şov yaptı. Kırmızı-siyahlılar 78'de 'le eşitliği sağladı. İki dakika sonra Darri, Karagümrük'ü öne geçirdi. 83'te yine sahne alan Sobiech, ekibinin galibiyetini ilan ederken, Darri 90'da kırmızı gördü: 1-3. , son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşarken, 'ın öğrencileri yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

ÖMER ERDOĞAN: SIRADA ALTAY VAR
Fatih Karagümrük teknik direktörü Ömer Erdoğan, Erzurum karşısında dönüşten mutlu olduğunu söyledi. İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Erdoğan, "Geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Son anlarda bulduğumuz gollerle kazandık. Şimdi artık Altay maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 11.3.2020
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