Çotanaklar hazır kıta - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Çotanaklar hazır kıta

Çotanaklar hazır kıta

Çotanaklar hazır kıta

1. ’de son iki maçını kazanarak derin bir nefes alan , bugün ’nü de eli boş göndermek istiyor.

1. 'de son iki maçını kazanarak derin bir nefes alan , bugün 'nü de eli boş göndermek istiyor. Asbaşkan Sinan Akgün, "Kazanmayı başarabilirsek onları üç puan geçmiş olacağız. 3 puan oyuncularımız sahada aslanlar gibi savaşacaktır" dedi.
  1. 11.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çotanaklar hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN