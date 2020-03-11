Adana Demirspor’da Joher Khadim Rassoul kadro dışı bırakıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor’da flaş kadro dışı!

Demirspor’da bırakıldı

Adana Demirspor’da Joher Khadim Rassoul kadro dışı bırakıldı

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da kritik Akhisarspor maçı öncesi Başkan , stoper ’un süresiz bırakıldığını açıkladı.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 12:17
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