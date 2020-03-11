Adana Demirspor’da Joher Khadim Rassoul kadro dışı bırakıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kritik Akhisarspor maçı öncesi Başkan Murat Sancak, stoper Joher Khadim Rassoul’un süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 12:17
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Adana Demirspor’da Joher Khadim Rassoul kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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